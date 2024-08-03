Как самостоятельно отрастить и корректировать брови: рекомендации броу-мастера

Идеальные брови: советы по уходу и коррекции от профессионала

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже если природа не одарила вас прекрасными бровями, их можно создать с помощью профессионала. Однако броу-мастера уверены, что и вы сами должны приложить усилия для достижения идеального результата. Броу-мастер Ангелина Харитонова поделилась своими рекомендациями для тех, кто находится в процессе отращивания и корректировки бровей.

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Использование воска, сахара и нитей для коррекции бровей может повредить волосяные фолликулы, поэтому лучше заменить эти методы на простой пинцет. Для успешного отращивания бровей важно дать им спокойно расти, не трогая их примерно полгода. Уход и удаление выдающихся волосков допустимы, но основная масса волосков должна отрастать без вмешательства.

Регулярный легкий массаж по утрам и перед сном способствует активному росту тонких волосков и уменьшению отечности в области глаз. Массаж можно делать самостоятельно, не переплачивая за эту процедуру в салоне.

Выбор карандаша и теней для бровей также имеет значение. Идеальные брови всегда чуть темнее волос для блондинок и чуть светлее для брюнеток. При этом насыщенность цвета должна увеличиваться ближе к кончику брови.