Уход за ногтями после гель-лака: что нужно знать для быстрого восстановления

Как восстановить ногти после гель-лака: практические советы от нейл-мастера

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлечение гель-лаком может привести к серьёзным проблемам с ногтями. Нейл-мастер Анастасия Сердцева рассказала, как помочь ногтям быстрее восстановиться после снятия покрытия. После удаления геля ногти становятся тонкими и ломкими, поэтому их необходимо коротко обрезать и отказаться от обычного лака, чтобы не нагружать ногтевую пластину.

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Шлифовка ногтей после снятия геля только усугубляет проблему, травмируя и без того тонкий слой. Лучше ограничиться увлажнением и питанием, избегая бафов и пилок до полного восстановления.

Особое внимание следует уделять кутикуле, регулярно увлажняя и питая её. Тонкую кутикулу можно аккуратно отодвигать апельсиновой палочкой, а плотную — обрезать, используя средства на основе абрикосового или оливкового масла. Такие масла отлично питают ноготь и предотвращают сухость кутикулы, делая руки ухоженными даже без покрытия.

Для ускорения роста ногтей можно использовать ванночки с розовой солью и маслами. Однако, проводить такие процедуры следует не чаще двух раз в неделю, чтобы не пересушить кожу.