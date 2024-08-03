Мужской взгляд на макияж: что не стоит использовать, чтобы не отпугнуть любимого

Ошибки в макияже, которые раздражают мужчин: советы для идеального образа

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мужчины, безусловно, ценят девушек с красивым макияжем, но есть моменты, которые им не по душе. Яркие тени стали трендом последних лет, но многим мужчинам они кажутся признаком инфантильности. В офисах все чаще встречаются оранжевые, голубые и красные тени с легкой растушевкой, однако при встрече с любимым лучше выбирать более спокойные оттенки.

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Темная помада также вызывает неоднозначные чувства у мужчин. В то время как алые губы притягивают, винные и коричневые оттенки отпугивают. Мужчины боятся, что темная помада может размазаться и испачкать их одежду, поэтому для повседневных встреч лучше выбрать нюдовые оттенки.

Накладные ресницы, особенно слишком театральные, также не вызывают восторга. Мужчины легко замечают фальшь и чувствуют себя некомфортно, если ресницы выглядят неестественно. Лучше выбрать натуральные варианты, которые гармонируют с формой глаз.

Активный блеск на лице, как стробинг, подходит для фотосессий, но не для повседневной жизни. Мужчины не понимают, зачем дополнительно "подсвечивать" лицо, особенно если у женщины жирная кожа. Блеск может оттолкнуть, так как они предпочитают прикасаться к нежной, естественной коже.