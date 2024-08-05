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Трихолог назвала три самые опасные летние причёски, которые сильно вредят волосам

Трихолог Толстоносова не советует летом наращивать волосы и делать тугой хвост

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Девушки стремятся к самовыражению и экспериментируют со своим внешним видом, пробуя различные образы. Одним из наиболее доступных способов изменить свой имидж является новая причёска. Однако некоторые причёски требуют осторожности при выборе.

Трихолог Толстоносова не советует летом наращивать волосы и делать тугой хвост
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

При помощи причёски можно подчеркнуть свою индивидуальность, повысить уверенность и привлекательность. Кроме того, это даёт возможность следовать модным тенденциям и пробовать необычные стили. Однако не все варианты безопасны, а некоторые могут привести к потере волос, пишет "Доктор Питер".

По словам специалиста Виктории Толстоносовой, состояние волос меняется в зависимости от времени года из-за воздействия окружающей среды. Поэтому важно адаптировать причёску и укладку к погодным условиям, выбирая оптимальный вариант для каждого сезона. Важно помнить о необходимости чередовать причёски, чтобы дать волосам отдохнуть от механического воздействия.

Летом, например, рекомендуется выбирать распущенные локоны или низкие свободные пучки, а также избегать использования горячих инструментов для укладки, защищая волосы от солнца.

Какие причёски следует избегать летом? Виктория Толстоносова перечислила три опасных варианта, которые могут нанести долгосрочный вред вашим волосам.

  1. Африканские косички.
    Плотное плетение прядей создаёт сильное давление на кожу головы, увеличивая риск повреждения волосяных фолликулов, делая локоны слабыми и ломкими. Кроме того, плотные косички могут тереться друг о друга или об одежду, что увеличивает вероятность появления секущихся кончиков. Также возможно повреждение волосяных луковиц из-за нарушения микроциркуляции крови в тканях, что может привести к потере волос. Наконец, возможно появление перхоти из-за длительного ношения африканских кос, когда кожа головы не очищается должным образом от кожного сала.
  2. Тугой высокий хвост.
    Использование тугих резинок и постоянное натяжение прядей может привести к потере части волос, особенно в лобно-височной зоне. Воздействие резинок также повреждает стержень волоса, делая его ломким и секущимся. Для придания гладкости укладке девушки часто используют фиксирующие средства, которые необходимо регулярно смывать, чтобы избежать развития себореи.
  3. Накладные пряди и наращивание.
    Искусственно наращённые пряди могут серьёзно повредить натуральные волосы. Неправильное или слишком тугое крепление материалов при наращивании оказывает давление на волосяные фолликулы, вызывая воспалительные и разрушительные процессы, негативно влияя на состояние и качество волос. Например, использование больших или тяжёлых накладных прядей может привести к ломкости и выпадению собственных волос. Некачественные материалы для наращивания могут содержать агрессивные химические вещества, которые пересушивают и тускнят натуральные волосы, а также вызывают раздражение кожи головы, приводя к забитым порам, зуду, перхоти и другим проблемам.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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