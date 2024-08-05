ТРихолог объяснила, почему нельзя оставлять полотенце на голове после мытья волос

Почти все женщины после мытья головы предпочитают оставлять полотенце на волосах. Однако эта распространённая привычка может быть опасной, предупреждает трихолог Татьяна Егорова.
Многие забывают снять полотенце через несколько минут, погружаясь в домашние дела. Тем временем, всего через 5 минут под полотенцем образуется эффект парника. На это обратила внимание специалист в интервью изданию "ФедералПресс".
Парник провоцирует ещё большее загрязнение волос, так как под воздействием влаги и тепла сальные железы активизируются.
Татьяна Егорова рекомендует не оставлять полотенце на голове, а сразу сушить волосы феном. Не обязательно полностью удалять влагу, главное — тщательно просушить корни и расчесать пряди.
Спать с мокрыми волосами также небезопасно. Вода с головы впитывается в подушку, создавая благоприятные условия для размножения пылевых клещей.
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