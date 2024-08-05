Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомеханик Алдошкин рассказал, как продлить жизнь автомобилю
Можно ли занять заброшенный дом и легализовать владение им?
"Я из России, но благодарна Кипру": Елена Куличенко о национальности
Туристам в Анапе запретили купаться в море
За год Россия нарастила нефтегазовые доходы до 6,77 трлн рублей
Учёные выяснили, какой голос нежелательно использовать в навигаторе
Жена рэпера Мота победила на чемпионате мира по спортивным бальным танцами
Звезда фильма "Тур с Иванушками" рассказала о травме во время съёмок
Nintendo анонсировала The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
ТРихолог объяснила, почему нельзя оставлять полотенце на голове после мытья волос

Трихолог Егорова: из-за полотенца на голове после её мытья волосы быстро загрязняются

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Почти все женщины после мытья головы предпочитают оставлять полотенце на волосах. Однако эта распространённая привычка может быть опасной, предупреждает трихолог Татьяна Егорова.

Трихолог Егорова: из-за полотенца на голове после её мытья волосы быстро загрязняются
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Многие забывают снять полотенце через несколько минут, погружаясь в домашние дела. Тем временем, всего через 5 минут под полотенцем образуется эффект парника. На это обратила внимание специалист в интервью изданию "ФедералПресс".

Парник провоцирует ещё большее загрязнение волос, так как под воздействием влаги и тепла сальные железы активизируются.

Татьяна Егорова рекомендует не оставлять полотенце на голове, а сразу сушить волосы феном. Не обязательно полностью удалять влагу, главное — тщательно просушить корни и расчесать пряди.

Спать с мокрыми волосами также небезопасно. Вода с головы впитывается в подушку, создавая благоприятные условия для размножения пылевых клещей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.

Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Последние материалы
Жена рэпера Мота победила на чемпионате мира по спортивным бальным танцами
Звезда фильма "Тур с Иванушками" рассказала о травме во время съёмок
Nintendo анонсировала The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Трихолог Егорова: из-за полотенца на голове после её мытья волосы быстро загрязняются
Учёный Куликов: кефир и йогурт могут снизить риск развития аллергии
Почему трескаются помидоры при созревании и как с этим бороться
Тренер российского клуба скончался во время футбольного матча
Electronic Arts объявила дату выхода Dragon Age: The Veilguard
Пользователи "Сравни" всё чаще осуществляют сделки в юанях
Вышел тизер-трейлер фильма про попугая Кешу: премьера 31 октября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.