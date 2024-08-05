ТРихолог объяснила, почему нельзя оставлять полотенце на голове после мытья волос

Трихолог Егорова: из-за полотенца на голове после её мытья волосы быстро загрязняются

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Почти все женщины после мытья головы предпочитают оставлять полотенце на волосах. Однако эта распространённая привычка может быть опасной, предупреждает трихолог Татьяна Егорова.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Многие забывают снять полотенце через несколько минут, погружаясь в домашние дела. Тем временем, всего через 5 минут под полотенцем образуется эффект парника. На это обратила внимание специалист в интервью изданию "ФедералПресс".

Парник провоцирует ещё большее загрязнение волос, так как под воздействием влаги и тепла сальные железы активизируются.

Татьяна Егорова рекомендует не оставлять полотенце на голове, а сразу сушить волосы феном. Не обязательно полностью удалять влагу, главное — тщательно просушить корни и расчесать пряди.

Спать с мокрыми волосами также небезопасно. Вода с головы впитывается в подушку, создавая благоприятные условия для размножения пылевых клещей.