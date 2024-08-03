Ваша кожа будет сиять: вот что нужно для этого делать

Каждый эксперт по уходу за кожей рекомендует пить много воды. Действительно ли это влияет на вашу кожу?
Кожа — это динамичный орган, который постоянно регенерируется и обновляется. Если вам не нравится вкус воды, вы можете вскипятить ее, добавить лимонный сок или сделать кубики льда из фруктового сока. Кроме того, вы можете добавить несколько ломтиков огурца в кувшин.
Солнце является самым мощным источником ультрафиолетового излучения на планете. Вот почему так важно защищать себя от солнца.
Солнцезащитный крем с SPF 30 или выше защитит вашу кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, которые могут вызвать рак кожи, старение и солнечные ожоги.
Сыворотка является популярным средством по уходу за кожей не просто так: она увлажняет, осветляет кожу и не оставляет ощущения липкости или жирности на коже. Сыворотки действуют быстро и дают мгновенный результат.
Сыворотки с витамином С или другими активными ингредиентами полезны для всех типов кожи. Если у вас сухая кожа, используйте увлажняющую сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту, чтобы сохранить ее увлажненной и сияющей. Для жирной кожи попробуйте сыворотку с кислотами, такую как салициловая кислота или гликолевая кислота, чтобы сохранить поры чистыми.
Если вы будете высыпаться, то это приведет к сиянию, ровному тону кожи. Меньшее количество сна приведет к тому, что лицо станет обвисшим, а не привлекательным.
Во время сна наш организм восстанавливается, регенерируется и омолаживается. Поэтому лучше спать по семь-восемь часов каждую ночь.
Важно принимать поливитамины каждый день, особенно если вы старше 30 лет. Когда ваша кожа получает нужные питательные вещества, она может эффективно восстанавливаться. Это позволит сохранить здоровую и красивую кожу, сводя к минимуму морщины, пигментные пятна и другие признаки старения.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.