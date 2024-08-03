Ваша кожа будет сиять: вот что нужно для этого делать

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Советы, как получить безупречную кожу

2:20
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Употребление воды

Каждый эксперт по уходу за кожей рекомендует пить много воды. Действительно ли это влияет на вашу кожу?

Советы, как получить безупречную кожу
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Кожа — это динамичный орган, который постоянно регенерируется и обновляется. Если вам не нравится вкус воды, вы можете вскипятить ее, добавить лимонный сок или сделать кубики льда из фруктового сока. Кроме того, вы можете добавить несколько ломтиков огурца в кувшин. 

Всегда наносите солнцезащитный крем 

Солнце является самым мощным источником ультрафиолетового излучения на планете. Вот почему так важно защищать себя от солнца. 

Солнцезащитный крем с SPF 30 или выше защитит вашу кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, которые могут вызвать рак кожи, старение и солнечные ожоги.

Используйте сыворотку

Сыворотка является популярным средством по уходу за кожей не просто так: она увлажняет, осветляет кожу и не оставляет ощущения липкости или жирности на коже. Сыворотки действуют быстро и дают мгновенный результат.

Сыворотки с витамином С или другими активными ингредиентами полезны для всех типов кожи. Если у вас сухая кожа, используйте увлажняющую сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту, чтобы сохранить ее увлажненной и сияющей. Для жирной кожи попробуйте сыворотку с кислотами, такую как салициловая кислота или гликолевая кислота, чтобы сохранить поры чистыми.

Высыпайтесь

Если вы будете высыпаться, то это приведет к сиянию, ровному тону кожи. Меньшее количество сна приведет к тому, что лицо станет обвисшим, а не привлекательным.

Во время сна наш организм восстанавливается, регенерируется и омолаживается. Поэтому лучше спать по семь-восемь часов каждую ночь.

Регулярно принимайте поливитамины

Важно принимать поливитамины каждый день, особенно если вы старше 30 лет. Когда ваша кожа получает нужные питательные вещества, она может эффективно восстанавливаться. Это позволит сохранить здоровую и красивую кожу, сводя к минимуму морщины, пигментные пятна и другие признаки старения.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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