Опасность коллагена: кому его нельзя принимать и каковы побочные эффекты

Побочные эффекты от приёма коллагена

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Прием коллагеновых добавок обычно считается безопасным. Тем не менее всегда следует проконсультироваться с врачом, прежде чем включать коллаген в свой рацион.

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Какие могут возникнуть побочные эффекты при приеме коллагена:

Сыпь. Диарея. Тяжесть и беспокойство в животе.

Также если вы будете принимать дозировку больше, чем нужно, то могут возникнуть проблемы с пищеварением, метеоризм и дискомфорт в животе. Коллаген — это белок, и потребление большего количества белка, чем ваш организм может переработать, в конечном итоге приведет к негативным последствиям.

Потребление слишком большого количества коллагена может вызвать жажду. Если вы испытываете какой-либо из этих симптомов, немедленно уменьшите потребление коллагена.

Если у вас есть заболевание почек, без консультации с врачом вам не следует принимать коллаген. Еще из побочных эффектов вы можете испытывать головные боли, проблемы со сном и головокружение.