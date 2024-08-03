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Матовая помада или сатиновый финиш: какой вариант выбрать в зависимости от типа губ

Когда матовая помада не подойдёт: как выбрать идеальное средство для губ

1:39
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Матовая помада может стать отличным выбором как для вечернего, так и для офисного макияжа. Однако не каждая девушка сможет достичь идеального образа с помощью матового средства. В некоторых случаях матовая помада может не подойти и её стоит заменить на средство с сатиновым финишем или блеск.

Когда матовая помада не подойдёт: как выбрать идеальное средство для губ
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Для сухих губ матовое покрытие может стать проблемой, так как оно требует идеально увлажненной кожи. Все морщинки, шелушения и асимметрия губ будут особенно заметны. Если губы быстро сохнут или если в данный момент нет возможности качественно увлажнить их, рекомендуется временно отказаться от матовой помады. Также следует избегать матового покрытия при заметной асимметрии губ, поскольку оно может подчеркнуть проблему.

Тонкие губы тоже могут пострадать от матовой помады. Хотя тонкие губы не являются абсолютным противопоказанием для использования матовых средств и блесков, стоит помнить, что матовая помада визуально уменьшает губы. Темные оттенки матовой помады, такие как насыщенный вишневый, могут сделать губы еще тоньше и акцентировать внимание на их недостатках.

Для слишком объемных губ матовая помада может выглядеть чрезмерно ярко, даже если используется спокойный оттенок. В этом случае визажисты рекомендуют использовать сатиновый финиш или блеск. Матовая помада в данном случае может казаться слишком вызывающей, особенно в дневном макияже.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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