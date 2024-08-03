Пудра для лица: больше, чем просто завершение макияжа

Разнообразие пудр для лица: как выбрать подходящую для себя

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пудра для лица может использоваться не только для завершения макияжа, но и как самостоятельный продукт. Визажист Ильяна Молчанкова рассказала о разных видах пудры и их особенностях.

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Транспарентная пудра, которая часто выпускается в формате рассыпчатой и белого цвета, идеально подходит для фиксации макияжа, особенно для обладательниц жирной кожи. Однако, важно не переборщить с количеством, чтобы избежать белых пятен на фотографиях. Для избежания бликов можно использовать мист после нанесения пудры.

Блюр-пудра сглаживает рельеф кожи и помогает скрыть расширенные поры, её можно использовать как соло, так и поверх тонального крема, но стоит избегать повторного нанесения на Т-зону. Пудра в шариках, хоть и менее популярна сегодня, отлично скрывает несовершенства и придает коже ровный тон.

Минеральная пудра, благодаря своему натуральному составу и антибактериальным веществам, подходит для чувствительной кожи и защищает её от солнца, но перед нанесением важно хорошо увлажнить лицо.