Пудра для лица: больше, чем просто завершение макияжа

Пудра для лица может использоваться не только для завершения макияжа, но и как самостоятельный продукт. Визажист Ильяна Молчанкова рассказала о разных видах пудры и их особенностях.
Транспарентная пудра, которая часто выпускается в формате рассыпчатой и белого цвета, идеально подходит для фиксации макияжа, особенно для обладательниц жирной кожи. Однако, важно не переборщить с количеством, чтобы избежать белых пятен на фотографиях. Для избежания бликов можно использовать мист после нанесения пудры.
Блюр-пудра сглаживает рельеф кожи и помогает скрыть расширенные поры, её можно использовать как соло, так и поверх тонального крема, но стоит избегать повторного нанесения на Т-зону. Пудра в шариках, хоть и менее популярна сегодня, отлично скрывает несовершенства и придает коже ровный тон.
Минеральная пудра, благодаря своему натуральному составу и антибактериальным веществам, подходит для чувствительной кожи и защищает её от солнца, но перед нанесением важно хорошо увлажнить лицо.
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