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Почему здоровье ног важно для всего организма и как за ними ухаживать

Секреты ухода за ногами: от ежедневной гигиены до правильной обуви

1:41
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Здоровье ног связано с состоянием коленей, тазобедренных суставов, позвоночника и мозга. На подошвах расположены точки-проекции всех внутренних органов, поэтому любые проблемы со стопами, такие как мозоли, натоптыши, грибок или нечувствительные участки, могут негативно влиять на весь организм.

Секреты ухода за ногами: от ежедневной гигиены до правильной обуви
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

Уход за ногами важен не только для внешнего вида, но и для общего здоровья. Боль в ногах может мешать полноценной жизни, ограничивая подвижность и приводя к развитию различных заболеваний. Особенно важно правильно ухаживать за ногами при диабете, чтобы избежать осложнений.

Ежедневная гигиена ног включает их мытье перед сном или после физических нагрузок, тщательное вытирание кожи между пальцами, чтобы избежать грибковых инфекций. Полезны солевые ванночки с морской солью, эфирными маслами и солью Эпсома для снятия усталости. Регулярная эксфолиация с помощью щетки, скрабов или химических отшелушивателей помогает поддерживать кожу ног гладкой. Увлажнение после процедур с использованием кремов и натуральных масел сохраняет мягкость кожи. Важно носить удобную обувь, подходящую по размеру и изготовленную из натуральных материалов, а также использовать антиперспиранты и защитные кремы от солнца.

Внимание к здоровью ног и ногтей, регулярный массаж стоп и наблюдение за состоянием кожи могут предотвратить многие проблемы. При появлении симптомов, таких как покраснение или зуд, необходимо обратиться к врачу-подологу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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