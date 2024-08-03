Как правильно развести глиняную маску: лучшие жидкости для максимального эффекта

Секреты использования глиняных масок: от травяных настоев до витаминной воды

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметическая глина состоит из минералов с небольшой примесью песка, которые тщательно измельчают и высушивают перед упаковкой. Глиняные маски могут поступать на прилавки уже в готовом виде, но чаще всего продаются в форме порошка, который нужно разводить водой перед нанесением. Вместо обычной воды можно использовать другие жидкости для достижения различных эффектов.

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Например, травяной настой из ромашки, розовых лепестков или зверобоя подойдет для очищения и тонизирования кожи. Минеральная вода, особенно лечебная, помогает сбалансировать рН кожи благодаря содержанию карбонатов. Молоко усиливает увлажнение кожи и замедляет застывание маски, что удобно для длительных процедур. Витаминная вода, изготовленная с добавлением сока лимона или витаминов А и Е, осветляет кожу и убирает пигментные пятна, однако может вызвать раздражение на чувствительной коже.

Для приготовления маски нужно развести 2-3 столовые ложки глины в выбранной жидкости и тщательно размешать до густой консистенции. Перед нанесением очистите лицо гелем для умывания и подготовьте волосы и одежду. Нанесите маску толстым слоем на кожу пальцами или силиконовой кистью, оставьте до начала схватывания, затем смойте или увлажните термальной водой.