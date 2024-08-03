Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Муениеце не жалеет денег на дорогие брендовые сумки
Главные кинопремьеры 2024 года, которые взорвут мировой прокат
Секреты ухода за ногами: от ежедневной гигиены до правильной обуви
В Переславле-Залесском открылся вокзал с функцией ароматизации воздуха
Участница "Последнего героя" Маслакова выразила сочувствие Бородиной
Столкновение поезда с грузовиком в Пермском крае: один человек госпитализирован
Мишустин и Росавиация: как повысить безопасность и сохранить летчиков
Милош Бикович отказался от участия в политически окрашенных фильмах
Ошибки при использовании масок для лица, которые могут повредить вашей коже
Бразильский блонд и омбре: секреты эффектного окрашивания для брюнеток

Как создать яркий образ брюнеткам: советы от колориста

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Брюнеткам можно создать яркий образ с помощью окрашивания в технике бразильского блонда или омбре, где предполагается плавный переход от темных корней к светлым концам. Колорист и парикмахер Ольга Веденеева отметила, что брюнетки сами по себе очень яркие, поэтому для эффектного вида им достаточно обновить свой цвет с помощью тонирования тон в тон, что придаст волосам блеск и насыщенность.

Как создать яркий образ брюнеткам: советы от колориста
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Техника бразильского блонда создает эффект выгоревших на солнце прядей, которые можно расположить по всей голове или только на челке. Окрашивание в технике омбре, обеспечивающее плавный переход от темных корней к светлым концам, тоже выглядит прекрасно, причем градиент может быть как мягким, так и резким в зависимости от предпочтений.

Для временного эксперимента можно выделить пряди в зоне челки с помощью цветной туши для волос или тонирующего спрея, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Как создать яркий образ брюнеткам: советы от колориста
Милош Бикович отказался от участия в политически окрашенных фильмах
Ошибки при использовании масок для лица, которые могут повредить вашей коже
Ксения Бородина раскрыла роман с Николаем Сердюковым
PNAS: генетически модифицированные бактерии могут отпугивать комаров
Необращение за медицинской помощью стало причиной смерти ребенка
Три самых злых пород собак
Ирина Болгар подтвердила родство Павла Дурова с её детьми
Российские нефтяные компании снижают темпы бурения
Советы, как правильно хранить орехи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников