Бразильский блонд и омбре: секреты эффектного окрашивания для брюнеток

Как создать яркий образ брюнеткам: советы от колориста

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Брюнеткам можно создать яркий образ с помощью окрашивания в технике бразильского блонда или омбре, где предполагается плавный переход от темных корней к светлым концам. Колорист и парикмахер Ольга Веденеева отметила, что брюнетки сами по себе очень яркие, поэтому для эффектного вида им достаточно обновить свой цвет с помощью тонирования тон в тон, что придаст волосам блеск и насыщенность.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Техника бразильского блонда создает эффект выгоревших на солнце прядей, которые можно расположить по всей голове или только на челке. Окрашивание в технике омбре, обеспечивающее плавный переход от темных корней к светлым концам, тоже выглядит прекрасно, причем градиент может быть как мягким, так и резким в зависимости от предпочтений.

Для временного эксперимента можно выделить пряди в зоне челки с помощью цветной туши для волос или тонирующего спрея, как сообщает Москва 24.