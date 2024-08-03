Как правильно использовать маски для лица: советы и предупреждения

Ошибки при использовании масок для лица, которые могут повредить вашей коже

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маски для лица стали одним из самых популярных продуктов для ухода за кожей благодаря своей быстроте, удобству и эффективности. Однако неправильное использование масок может принести больше вреда, чем пользы. Одной из распространенных ошибок является неправильная подготовка кожи: перед нанесением маски важно тщательно очистить лицо с помощью пенки или геля, а затем нанести тоник или тонер, который откроет поры и сделает кожу более восприимчивой к активным компонентам маски.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Другой ошибкой является неправильный выбор маски без учета типа кожи. Питательная маска подойдет для сухой кожи, но жирную сделает слишком напитанной и блестящей, антивозрастные маски не помогут при акне, а увлажняющие неэффективны при отеках. Также важно соблюдать время нанесения маски, указанное в инструкции, так как длительное нахождение маски на лице может привести к обратному эффекту, вытягивая влагу из кожи.

Тканевые и гидрогелевые маски должны плотно прилегать к коже для обеспечения легкого дренажного эффекта, чего можно достичь, немного надрезав маску в области лба, носа и подбородка, а затем сделав массаж роликом. Наконец, следует избегать разговоров и других мимических движений с маской на лице, так как это может снизить эффективность процедуры. Лучше провести это время в покое, читая книгу или медитируя.