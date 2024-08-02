Домашние маски для лица: идеальный уход летом

Летние маски для лица: уход за кожей в жаркий сезон

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом рекомендуется отложить большинство профессиональных процедур для лица, особенно с использованием кислот и лазера. Тем не менее, домашний уход в этот период должен быть особенно тщательным. Вместе с косметологом Алиной Чернышевой мы выяснили, какие маски для лица стоит использовать до начала осени. Под воздействием солнечных лучей кожа быстро высыхает, даже если она жирная, что вызывает шелушение и дискомфорт.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

В таких случаях помогут маски на основе меда, которые можно приготовить дома, смешав мед с авокадо. Для поддержания упругости кожи после 20 лет идеальны маски на основе морских водорослей, таких как ламинария. Эти маски спасают кожу от обезвоживания и тусклости. Раздражения и покраснения, вызванные пересушиванием, можно устранить масками из овсянки, которая увлажняет и успокаивает кожу.

Для борьбы с пигментацией подойдут маски на основе огурца или петрушки, обладающие отбеливающим эффектом.