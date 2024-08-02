Сульфаты в шампунях: мифы и реальность

Сульфаты в уходе за волосами: опасны ли они на самом деле

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сульфаты в средствах по уходу за волосами вызывают множество споров. Несмотря на рекламу, призывающую использовать только бессульфатные шампуни, сульфаты не являются такими вредными, как их изображают. Сульфаты, такие как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), помогают эффективно очищать волосы, создавая пену и удаляя грязь, масло и остатки продуктов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Один из мифов заключается в том, что сульфаты разрушают натуральные масла волос, делая их сухими и ломкими. Однако современные шампуни часто содержат кондиционирующие агенты, предотвращающие чрезмерную сухость. Еще одно распространенное опасение — раздражение кожи головы, которое обычно связано с индивидуальной чувствительностью или неправильным использованием шампуня. Исследования показывают, что сульфаты, используемые в косметических продуктах, безопасны и не являются канцерогенами.

Сульфаты обеспечивают эффективное очищение, поддерживая оптимальное состояние кожи головы и волос. Они также экономичны и делают высококачественные средства доступными для широкого круга потребителей. Современные составы шампуней включают кондиционирующие вещества и другие ингредиенты, которые смягчают возможный иссушающий эффект сульфатов.