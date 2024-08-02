"Мы все сушим кожу": дерматовенеролог рассказала, как правильно выбрать уходовую косметику

Дерматовенеролог Забалуева: крем для лица должен содержать много липидов

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе уходовых средств для лица нужно ориентироваться не на советы консультантов, а на мнение профессионального косметолога, рассказала NewsInfo.Ru врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева.

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Эксперт посоветовала выбирать кремы для лица, содержащие большое количество липидов.

"У нас всех сейчас барьер кожи нарушен практически до 100%. Потому что мы все сушим кожу водой, солнцем, плюс перелёты, стресс. Отсюда недостаток липидов", — пояснила она.

По словам Забалуевой, покупать уходовое средство нужно, ориентируясь на состав, а не цену.

"Она (косметика — прим. ред.) может быть недорогая, но там состав хороший. И может быть дорогая, но там ничего нет, одни экстракты. А этого не хватит для нормального ухода", — отметила она.

Врач добавила, что высокая цена люксовой косметики необязательно обусловлена затратами на маркетинг. В стоимость могут входить дорогостоящие выдержки и концентраты: чем их содержание в креме или тонике выше, тем дороже средство.

При выборе средств по уходу эксперт рекомендовала проконсультироваться с профессиональным врачом, который поможет подобрать уход конкретно под тип кожи человека, а также может предложить протестировать средство перед покупкой полноразмерной упаковки.