"Мы все сушим кожу": дерматовенеролог рассказала, как правильно выбрать уходовую косметику

При выборе уходовых средств для лица нужно ориентироваться не на советы консультантов, а на мнение профессионального косметолога, рассказала NewsInfo.Ru врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева.
Эксперт посоветовала выбирать кремы для лица, содержащие большое количество липидов.
"У нас всех сейчас барьер кожи нарушен практически до 100%. Потому что мы все сушим кожу водой, солнцем, плюс перелёты, стресс. Отсюда недостаток липидов", — пояснила она.
По словам Забалуевой, покупать уходовое средство нужно, ориентируясь на состав, а не цену.
"Она (косметика — прим. ред.) может быть недорогая, но там состав хороший. И может быть дорогая, но там ничего нет, одни экстракты. А этого не хватит для нормального ухода", — отметила она.
Врач добавила, что высокая цена люксовой косметики необязательно обусловлена затратами на маркетинг. В стоимость могут входить дорогостоящие выдержки и концентраты: чем их содержание в креме или тонике выше, тем дороже средство.
При выборе средств по уходу эксперт рекомендовала проконсультироваться с профессиональным врачом, который поможет подобрать уход конкретно под тип кожи человека, а также может предложить протестировать средство перед покупкой полноразмерной упаковки.
"Потому что в магазинах работают чистые продажники, любую баночку крема продадут. Но они же не работают с вашей кожей. Декоративная косметика — может быть. Но не уходовая", — резюмировала она.
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