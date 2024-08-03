Как избавиться от жирных волос: что вы делаете не так

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Почему волосы быстро пачкаются и как с этим бороться

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Прежде чем искать чудо-средства для жирных волос, убедитесь, что это действительно ваша проблема. Если волосы пачкаются уже через сутки после мытья, склонность к жирности, вероятно, присутствует.

Почему волосы быстро пачкаются и как с этим бороться
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Подтвердить это могут следующие признаки: волосы не электризуются, кончики не секутся, а укладка не держится. Обратитесь к трихологу для точного диагноза.

Избыточное выделение себума — основная причина быстрого загрязнения волос. Факторы, влияющие на это, включают гормональные изменения, неправильное питание, генетическую предрасположенность и неправильно подобранные средства ухода.

Выбирайте шампуни с пометками "регулирующий" или "балансирующий", содержащие абсорбирующие агенты, такие как глина и цинк. Избегайте частого использования агрессивных шампуней, которые могут усугубить проблему.

Ограничьте использование укладочных средств, снизьте температуру при сушке феном и реже трогайте волосы. Дополнительно можно использовать пилинги для кожи головы, которые помогут удалить стойкие загрязнения и нормализовать деятельность сальных желез.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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