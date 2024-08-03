Хитрости для идеальной укладки волн, которые держатся весь день

Как правильно укладывать локоны: советы по фиксации

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волны — это одна из самых изысканных причесок, но они часто распадаются через несколько часов. Правильная укладка и использование стайлинговых средств могут предотвратить эту проблему.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Важно подготовить волосы, нанеся легкий праймер или спрей с термозащитой перед сушкой феном. После формирования завитков дайте им остыть, а затем сбрызните лаком легкой фиксации. Не стоит наносить слишком много лака, так как это может утяжелить волосы и уменьшить стойкость укладки.

Также можно использовать текстурирующие спреи для модного и небрежного вида. Завершив укладку, не расчесывайте локоны, а взбейте их руками и нанесите фиксирующее средство.