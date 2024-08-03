Безопасность бальзамов для губ: как избежать аллергии

Если ваши губы остаются сухими и потрескавшимися, несмотря на регулярное использование увлажняющих бальзамов, возможно, дело не в некачественной косметике, а в аллергии на один из ингредиентов.
Одним из таких аллергенов может быть витамин Е, особенно его синтетическая форма, вызывающая контактный дерматит у многих людей. Ланолин, получаемый из овечьей шерсти, также может вызывать аллергические реакции, как и касторовое масло с рицинолевой кислотой.
Ароматические отдушки, прополис в пчелином воске и химические солнцезащитные фильтры часто провоцируют аллергию. Чтобы выявить аллерген, рекомендуется метод исключения: на неделю отказаться от всей косметики, затем постепенно возвращать продукты по одному.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.