Не носите эти духи летом, если не хотите испортить день

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Летние парфюмерные промахи: 7 ароматов, не подходящих для жаркой погоды

1:28
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Выбор аромата в жаркую погоду требует особого внимания. Летом даже любимые духи могут звучать слишком резко, вызывая головную боль у вас и окружающих. Рассмотрим 7 ароматов, от которых стоит отказаться до более прохладных дней.

Летние парфюмерные промахи: 7 ароматов, не подходящих для жаркой погоды
Фото: PxHere by Mareefe, PDM
  • Композиции со специями: восточные ароматы с пряными нотами кажутся слишком тяжелыми. Предпочитайте свежие цитрусовые комбинации.
  • Сладкие ароматы: ноты ягод и ванили могут вызвать тошноту. Выбирайте цветочные композиции с мускусом.
  • Теплые композиции: ароматы с амброй и ладаном подходят для прохладных вечеров, но не для жарких дней. Летом лучше легкие акватические и зеленые ароматы.
  • Кислые ароматы: кислые ноты звучат слишком ярко в жару, могут подчеркнуть неприятный запах тела. Будьте осторожны с такими ароматами.
  • Тяжелые древесные композиции: древесные ноты с пряностями становятся причиной головной боли. Смотрите на ароматы с нотами морской соли.
  • Приторные ароматы: химические ноты кажутся ненатуральными и приторными в жару. Лучше использовать легкие цветочные ароматы.

В жару можно отказаться от парфюма или использовать легкие, свежие ноты, применяя метод ароматного облака. Выбирайте мисты для тела или ароматные кремы со свежими нотами.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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