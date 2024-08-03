Эти 5 признаков говорят, что ваш цвет волос нуждается в изменении

Окрашивание волос не всегда оправдывает ожидания, даже при четких пожеланиях. Со временем окрашивание может измениться, и результат перестает радовать. 5 признаков, указывающих на необходимость смены окрашивания:
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Резкий переход у корней: если цвет кардинально менялся или волосы осветлялись, резкое отрастание корней требует визита в салон. Лучше выбирать техники, создающие плавный переход у корней к натуральному цвету.
Цвет не подходит к тону кожи: окрашивание должно гармонировать с тоном кожи и цветом глаз. Теплые оттенки блонда могут не подойти к теплому тону кожи, а черный цвет способен подчеркнуть недостатки.
Неудачный уход за окрашиванием: блонду требуется больше ухода. Если волосы теряют качество, лучше выбрать окрашивание, не требующее сложного ухода.
Резкие переходы и блики: в моде мягкие переходы и блики, подчеркивающие текстуру волос. Яркие светлые пряди делают образ старомодным.
Изменение оттенка: если цвет вымывается и теряет яркость, возможно, использован неправильный пигмент или некачественные средства ухода. Смывающееся окрашивание выглядит неопрятно и требует замены.