Эти 5 признаков говорят, что ваш цвет волос нуждается в изменении

Как понять, что нужно сменить окрашивание волос

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Окрашивание волос не всегда оправдывает ожидания, даже при четких пожеланиях. Со временем окрашивание может измениться, и результат перестает радовать. 5 признаков, указывающих на необходимость смены окрашивания:

Фото: flickr.com by Karon Liu, CC BY-SA 2.0

Резкий переход у корней : если цвет кардинально менялся или волосы осветлялись, резкое отрастание корней требует визита в салон. Лучше выбирать техники, создающие плавный переход у корней к натуральному цвету.

: если цвет кардинально менялся или волосы осветлялись, резкое отрастание корней требует визита в салон. Лучше выбирать техники, создающие плавный переход у корней к натуральному цвету. Цвет не подходит к тону кожи : окрашивание должно гармонировать с тоном кожи и цветом глаз. Теплые оттенки блонда могут не подойти к теплому тону кожи, а черный цвет способен подчеркнуть недостатки.

: окрашивание должно гармонировать с тоном кожи и цветом глаз. Теплые оттенки блонда могут не подойти к теплому тону кожи, а черный цвет способен подчеркнуть недостатки. Неудачный уход за окрашиванием : блонду требуется больше ухода. Если волосы теряют качество, лучше выбрать окрашивание, не требующее сложного ухода.

: блонду требуется больше ухода. Если волосы теряют качество, лучше выбрать окрашивание, не требующее сложного ухода. Резкие переходы и блики : в моде мягкие переходы и блики, подчеркивающие текстуру волос. Яркие светлые пряди делают образ старомодным.

: в моде мягкие переходы и блики, подчеркивающие текстуру волос. Яркие светлые пряди делают образ старомодным. Изменение оттенка: если цвет вымывается и теряет яркость, возможно, использован неправильный пигмент или некачественные средства ухода. Смывающееся окрашивание выглядит неопрятно и требует замены.