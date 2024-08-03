Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как минимизировать потери, если ваш участок ушел под воду
Элтон Джон отпраздновал 34 года трезвости
Комета A117uUD покинет Солнечную систему из-за Сатурна
5 шагов, которые спасут ваш двигатель после неправильной заправки
Сочи стало абсолютным рекордсменом по подорожанию жилья, подсчитал Restate
"Полицейский из Беверли-Хиллз 4" стал самым популярным фильмом у российских пиратов
На Камчатке исследуют влияние человека на экосистему
Испанка Касильяс сравнила атлетов на Играх-2024 в Париже с клоунами в цирке
Простая солянка с колбасой: идеальное решение, если у вас осталась мясная нарезка
Отбеливание зубов без боли: миф или реальность

Виды отбеливания зубов: что нужно знать перед процедурой

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Air Flow — это не система отбеливания, а процедура чистки зубов, рекомендуемая перед отбеливанием. Отбеливание зубов — это эстетическая процедура, очищающая эмаль от налета и изменяющая цвет дентина с помощью активных веществ.

Виды отбеливания зубов: что нужно знать перед процедурой
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Оно делится на домашнее и профессиональное. Домашнее отбеливание с использованием перекиси карбамида опасно для самостоятельного проведения. Профессиональное отбеливание включает химическое, фотоотбеливание и лазерное отбеливание.

Химическое отбеливание быстро дает результаты, но может вызвать чувствительность зубов. Лазерное отбеливание безопаснее для эмали, но также вызывает чувствительность.

Фотоотбеливание с использованием LED-ламп считается самым безопасным и эффективным методом, достигающим осветления до 12 тонов. Все виды отбеливания следует проводить под контролем специалиста, чтобы избежать осложнений.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи
Часть выпущенной ВСУ ракеты ATACMS упала на жилой дом в Севастополе. Снаряд пробила крышу девятиэтажки
Часть выпущенной ВСУ ракеты ATACMS упала на жилой дом в Севастополе. Снаряд пробила крышу девятиэтажки
Последние материалы
Элтон Джон отпраздновал 34 года трезвости
Комета A117uUD покинет Солнечную систему из-за Сатурна
5 шагов, которые спасут ваш двигатель после неправильной заправки
Виды отбеливания зубов: что нужно знать перед процедурой
Сочи стало абсолютным рекордсменом по подорожанию жилья, подсчитал Restate
"Полицейский из Беверли-Хиллз 4" стал самым популярным фильмом у российских пиратов
На Камчатке исследуют влияние человека на экосистему
Испанка Касильяс сравнила атлетов на Играх-2024 в Париже с клоунами в цирке
Простая солянка с колбасой: идеальное решение, если у вас осталась мясная нарезка
Ноутбук с ароматом: Asus выпустила adol Book 14 в сотрудничестве с Anna Sui
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников