Отбеливание зубов без боли: миф или реальность

Air Flow — это не система отбеливания, а процедура чистки зубов, рекомендуемая перед отбеливанием. Отбеливание зубов — это эстетическая процедура, очищающая эмаль от налета и изменяющая цвет дентина с помощью активных веществ.
Оно делится на домашнее и профессиональное. Домашнее отбеливание с использованием перекиси карбамида опасно для самостоятельного проведения. Профессиональное отбеливание включает химическое, фотоотбеливание и лазерное отбеливание.
Химическое отбеливание быстро дает результаты, но может вызвать чувствительность зубов. Лазерное отбеливание безопаснее для эмали, но также вызывает чувствительность.
Фотоотбеливание с использованием LED-ламп считается самым безопасным и эффективным методом, достигающим осветления до 12 тонов. Все виды отбеливания следует проводить под контролем специалиста, чтобы избежать осложнений.
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