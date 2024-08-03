Продукты, которые делают грудь упругой

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Специалист Лангауэр: как правильное питание помогает сохранить упругость груди

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Красота и упругость груди во многом зависят от состояния кожи, которое ухудшается с возрастом и после беременности. Специалист по нутрициологии Иоланта Лангауэр рассказала, как правильное питание может помочь сохранить привлекательную грудь.

Специалист Лангауэр: как правильное питание помогает сохранить упругость груди
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, CC BY 2.0

Коллаген и эластин, ключевые компоненты для кожи, можно получить из костного бульона и субпродуктов. Белок из рыбы, мяса и яиц необходим для всего организма, а полезные жиры из сливочного масла, жирной рыбы и орехов помогают поддерживать гормональный баланс.

Ягоды и овощи, богатые антиоксидантами и клетчаткой, способствуют упругости кожи. Специи, такие как шалфей и куркума, нормализуют гормональный фон, что особенно важно для женщин после 40 лет. В дополнение к правильному питанию могут использоваться БАДы для компенсации дефицитов.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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