Красота и упругость груди во многом зависят от состояния кожи, которое ухудшается с возрастом и после беременности. Специалист по нутрициологии Иоланта Лангауэр рассказала, как правильное питание может помочь сохранить привлекательную грудь.
Коллаген и эластин, ключевые компоненты для кожи, можно получить из костного бульона и субпродуктов. Белок из рыбы, мяса и яиц необходим для всего организма, а полезные жиры из сливочного масла, жирной рыбы и орехов помогают поддерживать гормональный баланс.
Ягоды и овощи, богатые антиоксидантами и клетчаткой, способствуют упругости кожи. Специи, такие как шалфей и куркума, нормализуют гормональный фон, что особенно важно для женщин после 40 лет. В дополнение к правильному питанию могут использоваться БАДы для компенсации дефицитов.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.