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Легкие способы придать волосам объем и густоту

Как создать объем для тонких волос: советы стилиста

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Красивые волосы должны быть блестящими, здоровыми и объемными. С возрастом густота волос может снижаться, а тонкие волосы быстро становятся плоскими после мытья и укладки. Но существует несколько способов создать иллюзию полноты. Правильная стрижка для кудрей или волнистых волос помогает добавить объем и структурность. Если волосы прямые, можно сделать легкую биозавивку и округлую стрижку с подвижными слоями.

Как создать объем для тонких волос: советы стилиста
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Экспериментируя с цветом, можно создать иллюзию более объемной прически, используя контурирование волос. Это достигается сочетанием прикорневого затемнения, бликов и низких бликов.

Отказ от тяжелых продуктов также способствует объему. Вместо этого рекомендуется использовать гели на водной основе, которые создают более "живой" вид. Клипсы для наращивания волос могут стать отличным вариантом для мгновенного объема. Выбирайте текстуры, которые хорошо сочетаются с вашим естественным рисунком локонов, и снимайте их на ночь, чтобы избежать спутывания.

Игра с пробором — простой способ создать объем. Смена центрального пробора на боковой придаст волосам дополнительный объем и драматизм. Техника "прикорневой укладки" с использованием микро-зажимов у кожи головы поможет создать ультра-объем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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