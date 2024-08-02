Как вернуться в форму после отпуска без усилий

Каждый понедельник, возвращаясь к работе после выходных, вы чувствуете апатию и нежелание снова погружаться в рабочий ритм. Это чувство особенно сильно после двухнедельного отпуска.
Британский эксперт по здоровому образу жизни Джеймс Дуйган предложил советы, как за 14 дней привести себя в физическую и психологическую форму после отпуска. Первое правило — не корите себя за отдых и набранный вес.
Важно помнить, что отпуск полезен для духа и тела. Дуйган рекомендует сосредоточиться на четырех ключевых элементах: питании, движении, сне и образе мыслей. Он советует есть осознанно, не придерживаться строгих диет, включать разнообразные овощи и фрукты в рацион, и позволять себе раз в неделю нарушать правила питания.
Движение важно не только для тела, но и для ума. Джеймс предлагает заниматься сбалансированными упражнениями, включающими кардио и силовые тренировки. Хороший сон тоже важен для восстановления.
Нужно выработать ритуалы отхода ко сну, чтобы организм полноценно отдыхал. Применяя эти советы, можно вернуться к нормальной жизни после отпуска без стресса и с отличной формой.
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