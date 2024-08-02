Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне"
Почему жир на животе не уходит: основные ошибки и их решение
Большинство спортсменов на Олимпиаде-2024 относятся к России дружелюбно
Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией
Что делать, если пожелтели листья огурцов
Эксперты рассказали, как не испортить кошку
Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после его интервью Дудю*
Оленченко: ЕС намерен добиться от Украины снятия запрета на транзит нефти из РФ
Аналитик Колядов предрёк снижение ставок по ипотеке в 2025 году на 2-3%
Ошибки при нанесении тонального крема: советы визажиста

Почему тональное средство скатывается: причины и решения

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Иногда, несмотря на долгие часы, потраченные на создание идеального макияжа, тональное средство начинает скатываться или слезать уже через полчаса. Визажист Виктория Маслова объясняет, почему так происходит и в чем заключаются основные ошибки.

Почему тональное средство скатывается: причины и решения
Фото: Freepik is licensed under Free license

Одной из причин является использование слишком большого количества средства. Многие считают, что толстый слой крема поможет скрыть все недостатки, но на самом деле два или три слоя просто не удерживаются на лице, независимо от закрепляющего средства. Идеально — использовать тон и корректор для коррекции несовершенств, не создавая маску на лице.

Еще одной причиной может быть отсутствие фиксатора. Если даже BB-крем не держится на коже, стоит обратить внимание на фиксирующий спрей. Его стоит использовать для мероприятий, где нужно сохранить макияж на долгое время. Для ежедневного использования он не рекомендуется, особенно при проблемной коже. Важно выбирать качественное средство, чтобы тональная основа не изменила цвет под влиянием спрея.

Также уходовая косметика может конфликтовать с декоративной. Иногда составы средств не совместимы, или же декоративное средство наносится слишком быстро. Необходимо подождать, пока сыворотка или увлажняющий крем впитаются, прежде чем наносить тональную основу. Если это не помогает, стоит подобрать другое уходовое средство для базы под макияж.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов "Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России? Любовь Степушова
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией
Профессия врачевателя: от античности до наших дней
Что делать, если пожелтели листья огурцов
Эксперты рассказали, как не испортить кошку
Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после его интервью Дудю*
Оленченко: ЕС намерен добиться от Украины снятия запрета на транзит нефти из РФ
Аналитик Колядов предрёк снижение ставок по ипотеке в 2025 году на 2-3%
Тюрколог Полина Беккер: война на Ближнем Востоке выгодна ему самому
Нутрициолог Вишнякова не советует покупать разрезанные арбузы у частников
Рецепт хрустящей цветной капусты в панировочных сухарях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников