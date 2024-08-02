Ошибки при нанесении тонального крема: советы визажиста

Почему тональное средство скатывается: причины и решения

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда, несмотря на долгие часы, потраченные на создание идеального макияжа, тональное средство начинает скатываться или слезать уже через полчаса. Визажист Виктория Маслова объясняет, почему так происходит и в чем заключаются основные ошибки.

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Одной из причин является использование слишком большого количества средства. Многие считают, что толстый слой крема поможет скрыть все недостатки, но на самом деле два или три слоя просто не удерживаются на лице, независимо от закрепляющего средства. Идеально — использовать тон и корректор для коррекции несовершенств, не создавая маску на лице.

Еще одной причиной может быть отсутствие фиксатора. Если даже BB-крем не держится на коже, стоит обратить внимание на фиксирующий спрей. Его стоит использовать для мероприятий, где нужно сохранить макияж на долгое время. Для ежедневного использования он не рекомендуется, особенно при проблемной коже. Важно выбирать качественное средство, чтобы тональная основа не изменила цвет под влиянием спрея.

Также уходовая косметика может конфликтовать с декоративной. Иногда составы средств не совместимы, или же декоративное средство наносится слишком быстро. Необходимо подождать, пока сыворотка или увлажняющий крем впитаются, прежде чем наносить тональную основу. Если это не помогает, стоит подобрать другое уходовое средство для базы под макияж.