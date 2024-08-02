Ошибки в макияже глаз, которые портят ваш образ

Создание эффектного макияжа глаз с помощью палитры теней — это не так сложно, как кажется. Важное условие — правильно выбирать и наносить тени. Звездный визажист и блогер Ирина Голубева рассказала о пяти основных ошибках, которые совершают многие.
Первая ошибка — неиспользование базы под тени, что приводит к неравномерному нанесению и уменьшает стойкость макияжа. Вторая — использование неподходящих кистей, что может испортить результат.
Третья — неправильное удаление осыпавшихся теней, что может создать эффект "кругов панды". Четвертая — неправильная растушевка теней, начинающаяся не с того уголка глаза.
И последняя, пятая ошибка — выбор теней одного оттенка с цветом глаз, что может не подчеркнуть вашу индивидуальность. Избегая ошибок, можно достичь идеального макияжа глаз.
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