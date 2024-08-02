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Как избавиться от усталости за полчаса: 5 проверенных методов

Как всегда выглядеть отдохнувшей: простые ритуалы красоты

1:37
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Среди насыщенных будней важно находить время на себя: отключать уведомления на телефоне, включать любимую музыку и настраиваться на отдых, сопровождающийся бьюти-ритуалами. Для этого необязательно выделять целый день, ведь домашний детокс можно устроить в любое время.

Как всегда выглядеть отдохнувшей: простые ритуалы красоты
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Даже после получаса наедине с собой в зеркало на вас посмотрит отдохнувшая и расслабленная женщина. Вот 5 проверенных способов, которые помогут снять напряжение и следы усталости после переработок или насыщенных выходных.

  • Примите расслабляющую ванну с ароматной пеной и свечами. Добавьте ароматную соль и пену. Ванну можно сопровождать чтением книги и чаепитием с мятой.
  • Займитесь йогой. Она сочетает физическую нагрузку и дыхательные практики, приносящие спокойствие и расслабление. В социальных сетях можно найти разнообразные занятия.
  • Снимите напряжение с глаз. Используйте увлажняющую сыворотку для век и делайте легкий массаж.
  • Сделайте массаж гуаша. Этот древний китайский метод стимулирует кровообращение и снимает отеки. Массаж нужно делать по маслу или скользящей сыворотке, чтобы не растягивать кожу.
  • Устраивайте digital-детокс. За час до сна отключайте все гаджеты, наденьте удобную пижаму и выполните бьюти-рутины. Пижама должна быть свободной и комфортной, например, из хлопка. Маска для сна поможет исключить лишний свет.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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