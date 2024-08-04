Блески для губ: виды, особенности текстуры и нанесения

Какие бывают блески для губ?

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блеск для губ — неотъемлемая часть женской косметички. Он придаёт губам сияние, увлажняет и питает кожу. В этой статье мы рассмотрим различные виды блесков для губ, их особенности и техники нанесения.

Фото: commons.wikimedia.org by Liwe-photos Photography, CC BY-SA 3.0

Блески для губ бывают разных видов:

классические блески - создают глянцевый эффект на губах, текстура средне-жидкая, наносятся с помощью аппликатора или выдавливания капельки;

- создают глянцевый эффект на губах, текстура средне-жидкая, наносятся с помощью аппликатора или выдавливания капельки; бальзамы - содержат питательные масла, ухаживают за кожей губ, устраняют сухость и лечат микротрещины, выпускаются в виде тюбиков или роликов;

- содержат питательные масла, ухаживают за кожей губ, устраняют сухость и лечат микротрещины, выпускаются в виде тюбиков или роликов; тинты - корейские новинки, сочетают блеск и увлажнение, иногда содержат лёгкий пигмент. Это средство универсально, поскольку подходит для макияжа губ и щёк;

- корейские новинки, сочетают блеск и увлажнение, иногда содержат лёгкий пигмент. Это средство универсально, поскольку подходит для макияжа губ и щёк; пламперы - увеличивают объём губ благодаря перцу или ментолу в составе, не подходят для повреждённой кожи;

- увеличивают объём губ благодаря перцу или ментолу в составе, не подходят для повреждённой кожи; уходовые блески - содержат много масел и не выполняют декоративную функцию, направлены на уход за губами, быстро расходуются из-за своей питательной структуры.