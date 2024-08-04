Блески для губ: виды, особенности текстуры и нанесения
Какие бывают блески для губ?
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Блеск для губ — неотъемлемая часть женской косметички. Он придаёт губам сияние, увлажняет и питает кожу. В этой статье мы рассмотрим различные виды блесков для губ, их особенности и техники нанесения.
Фото: commons.wikimedia.org by Liwe-photos Photography, CC BY-SA 3.0
Блески для губ бывают разных видов:
- классические блески - создают глянцевый эффект на губах, текстура средне-жидкая, наносятся с помощью аппликатора или выдавливания капельки;
- бальзамы - содержат питательные масла, ухаживают за кожей губ, устраняют сухость и лечат микротрещины, выпускаются в виде тюбиков или роликов;
- тинты - корейские новинки, сочетают блеск и увлажнение, иногда содержат лёгкий пигмент. Это средство универсально, поскольку подходит для макияжа губ и щёк;
- пламперы - увеличивают объём губ благодаря перцу или ментолу в составе, не подходят для повреждённой кожи;
- уходовые блески - содержат много масел и не выполняют декоративную функцию, направлены на уход за губами, быстро расходуются из-за своей питательной структуры.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру