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Блески для губ: виды, особенности текстуры и нанесения

Какие бывают блески для губ?

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Блеск для губ — неотъемлемая часть женской косметички. Он придаёт губам сияние, увлажняет и питает кожу. В этой статье мы рассмотрим различные виды блесков для губ, их особенности и техники нанесения.

Какие бывают блески для губ?
Фото: commons.wikimedia.org by Liwe-photos Photography, CC BY-SA 3.0

Блески для губ бывают разных видов:

  • классические блески - создают глянцевый эффект на губах, текстура средне-жидкая, наносятся с помощью аппликатора или выдавливания капельки;
  • бальзамы - содержат питательные масла, ухаживают за кожей губ, устраняют сухость и лечат микротрещины, выпускаются в виде тюбиков или роликов;
  • тинты - корейские новинки, сочетают блеск и увлажнение, иногда содержат лёгкий пигмент. Это средство универсально, поскольку подходит для макияжа губ и щёк;
  • пламперы - увеличивают объём губ благодаря перцу или ментолу в составе, не подходят для повреждённой кожи;
  • уходовые блески - содержат много масел и не выполняют декоративную функцию, направлены на уход за губами, быстро расходуются из-за своей питательной структуры.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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