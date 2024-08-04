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Визажист рассказала, какой макияж будет в тренде осенью-2024

Визажист Юлина: осенью будет модным слегка небрежный макияж глаз

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Визажист-эксперт ИЛЬ ДЕ БОТЭ Анастасия Юлина поделилась советами по созданию трендового бьюти-образа этой осенью. Она отметила новые и необычные тенденции, такие как лёгкая небрежность в макияже глаз.

Визажист Юлина: осенью будет модным слегка небрежный макияж глаз
Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Анастасия обратила внимание девушек и женщин на тёмные и контрастные оттенки для смоки айс, которые наносятся подушечкой пальца и выглядят слегка размазанными. Рекомендуется использовать матовые и блестящие тени.

"Большинство дизайнеров придумали для моделей слегка размазанные смоки айз, будто их сделали прямо пальцем. Оттенки лучше выбирать темные и контрастные, а сами тени — как матовые, так и сияющие. Наносите их подушечкой пальца и не стремитесь к идеальному переходу: чем более гротескно выглядит макияж, тем лучше!" — рассказала эксперт.

Тренд на сияющую кожу, по словам визажиста, также остаётся актуальным. Важно добиться естественного сияния без перегрузок кожи лишними продуктами. Эксперт рекомендует использовать лёгкие текстуры для макияжа.

Вместо блесков, бальзамов и масел Анастасия предлагает обратить внимание на красную помаду. Выбор оттенка зависит от индивидуальных предпочтений, и матовая или сияющая текстура также имеет значение, уточняет Газета.Ru.

Завершить образ можно с помощью заметных ресниц. На подиумах были представлены цветные и стразовые накладные пучки, которые можно адаптировать для повседневной жизни. Достаточно густо прокрасить ресницы объёмной тушью и склеить кончики нескольких ресниц во внешнем уголке глаза.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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