4 самых популярных филлера для губ, благодаря которым эффект будет держаться очень долго

Названы 4 самых популярных филлера для губ

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Когда мы становимся старше, наш организм перестает вырабатывать коллаген и эластин. Благодаря этому многие люди обращаются к косметической хирургии для того, чтобы сохранить свой молодой вид. Одной из самых популярных косметологических процедур является увеличение губ. Филлеры для губ восстанавливают объем, разглаживая морщинки.

Фото: openverse.org by Haleyface, CC BY 2.0

Существует несколько различных типов филлеров, которые могут вводиться в губы человека и иметь долгосрочный эффект.

1. Juvéderm и Restylane. Рестилайн и Ювидерм содержат несколько косметических инъекционных филлеров, в состав которых входит гиалуроновая кислота. Врачи эстетической медицины обычно используют эти типы филлеров для устранения морщин и коррекции губ.

Эти филлеры имеют длительный результат, примерно до 2 лет. Самое лучшее в этих филлерах для губ то, что если вам не нравится конечный результат, вы можете ввести вещество в губы для растворения филлера.

2. Volbella. Несмотря на то, что Volbella входит в линейку филлеров для губ Juvéderm, мы считаем, что она заслуживает отдельного упоминания. Косметологи используют этот вид филлера, чтобы смягчить появление морщин смеха или морщин от курения. Также его используют для увеличения объема губ и восстановления упругости кожи.

Одна из основных причин, по которой Volbella отличается от других филлеров, заключается в том, что можно смешивать гиалуроновые кислоты разных молекулярных размеров.

3. Teosyal Kiss. Этот филлер тоже на основе гиалуроновой кислоты. Одна из лучших особенностей этого типа филлера заключается в том, что он служит намного дольше, чем другие варианты. Его укол также менее болезненный для пациента при инъекции.

4. Croma. Филлеры для губ Croma быстро становятся одними из лидеров современных филлеров для губ. Этот филлер не только является одним из самых безопасных филлеров для губ, но и эффективным.