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Парфюмеры создают духи с нотами классической косметики

Ароматы косметики: от мыла до помады в современной парфюмерии

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Парфюмеры не только создают ароматы для косметики, но и разрабатывают духи, вдохновляясь классическими косметическими запахами. Современная парфюмерия включает в себя ароматы с нотами мыла, крема для загара, пудры и помады, символизирующие ухоженность, достаток и комфорт. Для придания аромату "порошкового" эффекта используют цветочные ноты мимозы, жасмина и гелиотропа в сочетании с мускусом.

Ароматы косметики: от мыла до помады в современной парфюмерии
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero, CC BY 3.0

А для создания аромата помады предпочитают розу и фиалку, так как эта комбинация использовалась в первых косметических продуктах, чтобы скрыть запах животного жира, который использовался в базах косметики. Со временем качество основ улучшилось, но цветочные отдушки остались, ассоциируясь с уверенностью и красотой.

Запах крема для загара воссоздают с помощью нот кокоса, тиаре, иланг-иланга, туберозы и амбры, а "мыльный" аромат достигается сочетанием мускуса, цитрусов и розы, как в классическом туалетном мыле Camay.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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