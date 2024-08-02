Ошибки в макияже: помады и блески, которые удешевляют ваш образ

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Визажист советует: каких оттенков помад стоит избегать

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Визажист Ольга Филистова рекомендует избегать некоторых оттенков помад и блесков, чтобы не удешевить образ. Насыщенные сливовые и вишневые оттенки, которые были в тренде несколько лет назад, делают образ тяжелым и не способствуют стилю "old money".

Визажист советует: каких оттенков помад стоит избегать
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Темные оттенки с фиолетовым подтоном следует заменять на полупрозрачные блески. Светлые и яркие розовые оттенки, особенно матовые, подчеркивают несовершенства кожи и создают нежелательную плотность цвета. Лучшим вариантом станет фуксия, которая снова в тренде этим летом.

Морковный оттенок, который подчеркивает покраснения, морщинки и плохой цвет лица, визуально желтит зубы. Этот цвет лучше заменить на красный, который всегда можно подобрать к любому образу и типу внешности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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