Ошибки в макияже: помады и блески, которые удешевляют ваш образ

Визажист советует: каких оттенков помад стоит избегать

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Ольга Филистова рекомендует избегать некоторых оттенков помад и блесков, чтобы не удешевить образ. Насыщенные сливовые и вишневые оттенки, которые были в тренде несколько лет назад, делают образ тяжелым и не способствуют стилю "old money".

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Темные оттенки с фиолетовым подтоном следует заменять на полупрозрачные блески. Светлые и яркие розовые оттенки, особенно матовые, подчеркивают несовершенства кожи и создают нежелательную плотность цвета. Лучшим вариантом станет фуксия, которая снова в тренде этим летом.

Морковный оттенок, который подчеркивает покраснения, морщинки и плохой цвет лица, визуально желтит зубы. Этот цвет лучше заменить на красный, который всегда можно подобрать к любому образу и типу внешности.