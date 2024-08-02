Красота требует жертв: какие побочные эффекты бывают от татуажа губ

Как долго держится татуаж губ и безопасна ли эта процедура

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Татуаж губ не теряет своей популярности. Благодаря ему вам больше не нужно будет тратить время на макияж.

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Как долго держится

Через два-три года вы можете ожидать, что ваши губы вернутся к своему первоначальному цвету. После второго года вы заметите изменение яркости оттенка. Если вы хотите подправить цвет губ и избежать полного выцветания, вам следует повторить процедуру.

Безопасна ли эта процедура

Любое вмешательство может приводить к побочным эффектам. Перманентный или полуперманентный макияж будет иметь побочные эффекты. Вы не можете исключить риск инфекции, аллергической реакции, если вы не будете достаточно осторожны. Проведение процедуры для губ у профессионала является наиболее эффективным средством предотвращения этих осложнений.

Татуаж губ требует опыта и навыков работы с тату-пистолетом или любой машиной, используемой для нанесения краски на губы. Любая ошибка, крошечная или серьезная, может сильно сказаться на мягкой коже. Некоторые из распространенных проблем — это кровотечение, покраснение, синяки, отек и т. д.