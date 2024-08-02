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Как продлить лето в макияже: советы топ-визажиста

Трендовые образы для дождливой погоды: советы по макияжу

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на окончание жаркого сезона и наступление дождливой погоды, можно продлить лето в своем образе с помощью яркого макияжа. Визажист Ксения Бохо предлагает несколько трендовых идей. Сияющая кожа остается популярной тенденцией, включающей различные вариации: матовый тон с сиянием, использование подсвечивающих баз и кремового хайлайтера.

Трендовые образы для дождливой погоды: советы по макияжу
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Эффект "сгоревшей кожи" достигается нанесением большого количества румян на щёки, виски, нос и переносицу. Для стойкости сначала используют кремовые румяна, затем сухие. Тренд на веснушки распространился по всему лицу: они наносятся на щеки, нос, лоб и подбородок с помощью спрея для окраски корней волос, кисти дуофибра и тинта для бровей. В некоторых салонах предлагают услугу рисования веснушек хной.

Лисьи или кошачьи глазки создаются не только макияжем, но и накладными ресницами, акцентируя внешний угол глаза и используя новый "L" изгиб ресниц вместо "С" или "D". Эффект "влажных" губ заменяет матовые помады на сочные блески, масла и помады с тающей текстурой. Для стойкости блеска рекомендуется предварительно нанести карандаш на весь контур и поверхность губ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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