Как сохранить молодость кожи: рекомендации экспертов

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Уход за зрелой кожей: ключевые принципы и советы

2:16
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Для правильного ухода за кожей в зрелом возрасте важно понимать, какие изменения происходят с ней со временем и с чем нужно бороться. Химик и автор научных статей Ася Иванова объясняет, что кожа девочки и женщины за 30 отличаются скоростью регенерации клеток эпидермиса. Молодая кожа обновляется каждые 28 дней, но с возрастом этот процесс замедляется.

Уход за зрелой кожей: ключевые принципы и советы
Фото: Flickr by CollegeDegrees360, CC BY 2.0

Ежедневное очищение утром и вечером помогает отшелушивать омертвевшие клетки, позволяя новым активно расти и обновляться, что особенно важно для зрелой кожи. Использование энзимных пудр для пилинга обеспечивает глубокое и деликатное очищение, придавая коже ровный тон и свежесть. Очищение также помогает уходовым средствам лучше проникать и действовать эффективнее.

С возрастом кожа теряет способность удерживать влагу, что приводит к обезвоживанию, шелушению и появлению мелких морщин. Привнести влагу в кожу извне невозможно, но можно сохранить ее, восстановив гидролипидный слой и используя увлажняющие активы. Ася советует выбирать увлажняющие средства с гидровансом и экстрактом растения коньяк маннан, избегая кремов, образующих окклюзионную пленку. Правильное увлажнение избавляет от сухости, шелушения и предотвращает появление новых мимических морщин.

Кожа теряет коллаген с возрастом, что приводит к потере упругости и образованию морщин. Основной задачей антивозрастного ухода является активация фибробластов, которые синтезируют коллаген. Для этого нужно обеспечить их строительным материалом в виде аминокислот и витамина С. Экстракты грибов, таких как шиитаке, кордицепс, ганодерма и тремелла, помогают замедлить процесс образования морщин, стимулируя синтез коллагена и деактивируя ферменты, разрушающие его. Эти экстракты также борются с гиперпигментацией кожи.

Для долгосрочного результата важно регулярно выполнять все этапы ухода и обеспечить правильное питание клеток кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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