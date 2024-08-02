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Секрет безупречного взгляда: как картофель поможет устранить тёмные круги под глазами?

Как избавиться от тёмных кругов под глазами с помощью картофеля?

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Тёмные круги под глазами — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Они могут быть вызваны усталостью, стрессом, недостатком сна или генетической предрасположенностью. Существует множество домашних средств для борьбы с этой проблемой, и одним из самых эффективных является картофель. Этот простой и доступный продукт может помочь улучшить состояние кожи под глазами и уменьшить тёмные круги.

Как избавиться от тёмных кругов под глазами с помощью картофеля?
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Полезные свойства картофеля

Картофель содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые благотворно влияют на кожу. Витамин C помогает осветлить её и улучшить тонус, а крахмал обладает успокаивающим и увлажняющим эффектом. Также в картофеле содержатся ферменты, которые помогают снизить отечность.

Как использовать картофель для устранения тёмных кругов?

Сырые картофельные ломтики

Самый простой способ — использовать сырые картофельные ломтики. Для этого очистите клубни от кожуры и нарежьте его тонкими кружочками. Положите ломтики на закрытые веки, так чтобы они покрывали область под глазами, и оставьте на 15-20 минут. После процедуры умойте лицо прохладной водой. Использование ломтиков картофеля помогает снять отёчность и осветлить тёмные круги.

Картофельная маска

Для приготовления этой маски натрите очищенный картофель на мелкой тёрке. Полученную массу поместите в марлю и аккуратно выдавите сок. Нанесите отжатый натёртый картофель под глаза и оставьте на 10-15 минут. Затем смойте прохладной водой. Эта маска помогает уменьшить пигментацию и освежить кожу.

Попробуйте эти домашние рецепты, чтобы вернуть своим глазам здоровый и отдохнувший вид.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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