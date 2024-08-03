Бальзам и кондиционер для волос: объясняем, в чём разница между ними

Бальзам и кондиционер для волос: что это такое и как их правильно использовать

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бальзам и кондиционер для волос — это дополнительные средства по уходу, используемые для улучшения состояния и внешнего вида волос. Основное различие между ними заключается в их функциях и воздействии на волосы.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Бальзам предназначен для интенсивного ухода за волосами, восстановления их структуры и защиты от негативных внешних воздействий. Он содержит большое количество питательных и восстанавливающих компонентов, таких как натуральные масла, витамины и минералы. Бальзам наносится на влажные волосы после мытья шампунем и оставляется на несколько минут для воздействия. Затем волосы тщательно промываются тёплой водой.

Кондиционер, в свою очередь, выполняет функцию лёгкого ухода и поддержания здоровья волос. Он содержит смягчающие и увлажняющие компоненты, которые помогают улучшить внешний вид волос, делая их мягкими, блестящими и легко расчёсываемыми. Кондиционер наносится на влажные волосы после использования бальзама или вместо него, если волосы не нуждаются в интенсивном уходе. Затем волосы также тщательно промываются тёплой водой.

Оба средства могут использоваться как по отдельности, так и совместно для достижения максимального эффекта. Регулярное применение бальзама и кондиционера помогает укрепить волосы, предотвратить их ломкость и сечение, а также защитить от вредного воздействия окружающей среды.