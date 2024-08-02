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Влияют ли упражнения на пресс на объем талии: разбираем мифы и факты

Могут ли упражнения на пресс увеличить талию: раскрываем правду

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Существует мнение, что упражнения на пресс могут увеличить талию, что вызывает беспокойство у тех, кто стремится к стройной фигуре. Давайте разберёмся, насколько это утверждение соответствует действительности.

Могут ли упражнения на пресс увеличить талию: раскрываем правду
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Влияние упражнений на пресс на объём талии

Упражнения на пресс направлены на укрепление прямых и косых мышцы живота. В теории, увеличение мышечной массы может привести к некоторому увеличению объёма талии. Однако этот эффект заметен только в случаях, когда мышцы действительно становятся значительно крупнее. Для большинства людей, занимающихся фитнесом, такое развитие маловероятно.

Как избежать увеличения талии?

Если ваша цель — уменьшить объем талии, стоит комбинировать упражнения на пресс с кардио-тренировками и правильным питанием. Кардио помогает снизить общий уровень жира, что способствует визуальному уменьшению объёмов. Также полезно избегать чрезмерных нагрузок на косые мышцы живота чтобы избежать их увеличения и, соответственно, расширения талии.

При грамотном подходе к тренировкам, можно добиться желаемой формы без риска расширения талии.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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