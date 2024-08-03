Работает ли косметика с коллагеном?

Косметические средства с коллагеном не так эффективны, как многие думают

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметика с коллагеном работает по-разному, в зависимости от метода её применения. Коллаген можно получать не только через пищу и биодобавки, но и через инъекции, косметические процедуры и специализированные средства, наносимые на кожу.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery, CC BY 2.0

Однако эффективность кремов, эмульсий и помад с коллагеном часто ограничена. Причина в том, что молекулы коллагена слишком крупные, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи. В результате такая косметика обеспечивает только поверхностное увлажнение, создавая защитную, воздухопроницаемую плёнку, которая предотвращает испарение влаги. Эффект от таких средств может быть усилен, если в их составе присутствует гиалуроновая кислота, способствующая более интенсивному увлажнению.

Более действенным методом являются коллагеновые инъекции. Они доставляют коллаген непосредственно в дерму, стимулируя выработку естественного коллагена, восстанавливая поврежденные волокна, выравнивая рельеф кожи, сокращая глубину морщин и обеспечивая дополнительное увлажнение.

Если вы рассматриваете возможность инъекций коллагена, важно проконсультироваться с дерматологом. Опытный врач сможет оценить состояние вашей кожи и дать рекомендации, которые помогут минимизировать риск побочных эффектов.

Кроме инъекций, существуют более щадящие процедуры, стимулирующие синтез коллагена в коже. Например, микропробивание (микронидлинг) и коллагено-световая терапия, которые также могут улучшить состояние кожи.