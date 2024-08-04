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Секреты идеального осветления: какой оксид окислителя выбрать для безупречного результата?

Как выбрать оксид окислителя для осветления волос: от 3% до 12%

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Осветление волос — популярная процедура, позволяющая изменить оттенок и достичь желаемого цвета. Чтобы добиться наилучших результатов, важно правильно выбрать оксид окислителя, который оказывает значительное влияние на интенсивность и эффективность осветления. Рассмотрим подробнее каждый тип оксида и его особенности.

Как выбрать оксид окислителя для осветления волос: от 3% до 12%
Фото: Wikipedia by Mostafameraji, PDM

Оксиды окислителя и их роль в осветлении

Они активируют обесцвечивающие агенты, такие как перекись водорода, и способствуют разложению пигментов в волосах. Наиболее распространенные оксиды окислителя включают 3%, 6%, 9% и 12%.

3% оксид окислителя

3% оксид окислителя, или 10 Volume, используется для мягкого осветления и коррекции цвета. Он подходит для тех, кто хочет сделать незначительные изменения или осветлить волосы на 1-2 тона. Этот оксид также идеально подходит для тонких и поврежденных локонов, так как оказывает менее агрессивное воздействие.

6% оксид окислителя

6% оксид окислителя, или 20 Volume, применяется для более заметного осветления, обычно на 2-3 тона. Он подходит для большинства типов волос и часто используется для салонных процедур. Этот оксид позволяет достичь хороших результатов при осветлении, сохраняя баланс между эффективностью и безопасностью.

9% и 12% оксиды окислителя

9% (30 Volume) и 12% (40 Volume) оксиды окислителя предназначены для глубокого осветления, обычно на 3-4 тона и более. Они используются для достижения ярких и насыщенных оттенков, но требуют осторожности, так как могут вызвать значительное повреждение волос и кожи головы.

Правильный выбор оксида окислителя для осветления волос имеет ключевое значение для достижения желаемого результата и снижения риска повреждений. При необходимости обратитесь к профессионалу для оптимального подбора продукта и безопасного проведения процедуры.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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