Делаем ресницы длиннее и гуще: пять простых правил

Для отращивания ресниц дома нужно их расчёсывать и использовать специальный уход

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отрастить длинные и густые ресницы возможно, если следовать определённым рекомендациям и использовать подходящие средства. Вот несколько советов, которые помогут вам достичь этой цели.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Правильное питание: ресницы состоят преимущественно из кератина, который содержится в белковых продуктах, таких как нежирное мясо, рыба, молочные продукты, орехи и овощи с высоким содержанием витаминов А, Е и группы В. Уход за кожей вокруг глаз: используйте качественные средства для демакияжа и специальные уходовые средства, такие как касторовое, кокосовое или другое масло, для укрепления и роста ресниц. Также можно попробовать специальные сыворотки для роста ресниц. Расчёсывание ресниц: после душа или нанесения бальзама аккуратно расчёсывайте ресницы специальной щёточкой или старой щёточкой от туши. Здоровый сон: спите на спине или на боку, чтобы избежать повреждения ресниц во время сна. Бережное умывание: умывайтесь аккуратно, избегая агрессивных моющих средств, которые могут повредить ресницы.

Следуя этим советам и используя подходящие средства, вы сможете отрастить длинные и густые ресницы, делая их здоровыми и красивыми.