Косметолог перечислила опасные для кожи компоненты кремов для лица с "красивыми" названиями

Косметолог Ткаченко: продукты с SPF 100 — это маркетинговый ход

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Покупая крем или другое средство для ухода за лицом, многие задумываются о значении сложных терминов на этикетке. Важно разбираться в основных косметических терминах, чтобы знать, что вы наносите на своё лицо или тело. Таким образом, можно избежать нежелательных последствий для кожи.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Наталья Ткаченко, химик-косметолог и основатель бренда Roz Mary, рассказала о некоторых вредных компонентах, скрытых под красивыми названиями.

Например, отдушки (Fragrance, Parfum, Aroma) могут содержать аллергены и эфирные масла. Консерванты (Sharomix) могут содержать галогены, вредные для кожи, пишет Газета.Ru.

SPF (Sun Protection Factor) — это фактор защиты от UVB-излучения. SPF-фактор показывает, какая часть лучей проникает в кожу и задерживается. SPF 10, 15, 25, 30, 50 и 100 — это степени защиты от UVB-лучей.

"SPF 100 чаще всего является маркетингом, потому что задерживать 100% лучей вряд ли вообще способен крем. Пожалуй, только в случае, если нанести его очень толстым слоем, а на практике количество наносимого крема обычно люди занижают", — рассказала косметолог.

UVA-лучи проникают глубже и вызывают раннее старение кожи. Индекс PPD показывает степень защиты от этих лучей.