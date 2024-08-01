Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрожи, Европа: российские туристы вновь едут в страны ЕС
Преимущества использования несмываемого кондиционера
Петербургские ученые представили новый метод идентификации дипфейков
Дизайнеры рассказали, какие ошибки допускаются при выборе штор
Врач Зарубина: потребление слишком горячей пищи может спровоцировать болезни ЖКТ
Екатерина и Александр Стриженовы порадовались победе "Спартака"
Водители старше 80 лет должны будут пройти повторную медкомиссию
Популярный салат "Цезарь" может стать источником сальмонеллёза и отравления
Невестка Светланы Светличной поделилась информацией о состоянии 84-летней звезды
Наращивание волос на заколках: всё, что вам нужно знать

Преимущества наращивания волос на заколках

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Наращивание волос сейчас довольно популярно благодаря своей универсальности, удобству и способности мгновенно добавить длины и объема вашим волосам.

Преимущества наращивания волос на заколках
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Наращивание волос на заколках — прекрасный вариант для тех, кто ищет временное решение для достижения красивых и объемных волос.

В этой статье мы расскажем обо всем, что вам нужно знать о наращивании волос на заколках.

Различные типы

На сегодняшний день клипсы бывают трех основных типов: синтетические, термостойкие синтетические и из натуральных волос.

Синтетический вариант является наименее дорогим, но он не очень долговечен, и вы не можете стилизовать их с помощью плойки.

Термостойкие синтетические клипсы обеспечивают большую универсальность, так как вы можете стилизовать их с помощью некоторых термоинструментов. Тем не менее они не такие прочные, как заколки из натуральных волос, которые являются самым дорогим вариантом, но они также выглядят наиболее естественно.

Заколки из натуральных волос можно укладывать и окрашивать так же, как ваши собственные волосы, что позволяет вам создать любой образ, который вы хотите.

Как правильно наращивать волосы на заколках

Наращивание волос на заколках — это быстрый и простой процесс, но важно не торопиться и быть внимательным, чтобы ваши наращенные волосы выглядели естественно и сливались с волосами. Вот пошаговое руководство по наращиванию волос на заколках:

  1. Помойте и высушите волосы.
  2. Разделите волосы на секции и зафиксируйте каждую прядь.
  3. Расстегните заколки на наращенных волосах и прикрепите их к каждой пряди волос.
  4. Уложите волосы по своему усмотрению.
  5. Аккуратно расчешите волосы, чтобы наращенные волосы влились в натуральные волосы.

Если вы хотите создать более драматичный образ, вы можете использовать плойку или утюжок, чтобы завить кончики.

В завершение добавьте лак для волос или средство для укладки, чтобы все закрепить.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Последние материалы
От частого просмотра соцсетей люди тупеют - психофизиолог Третьякова
Одессу власти лишают культурного кода, мобилизация - самая жёсткая на Украине
Топ-способы улучшить комфорт в плацкартном вагоне
Три распространенные ошибки при выборе ковра
Учёный Куликов: сметана способна улучшать работу мозга и памяти
Авиабилеты должны подешеветь за счет страховщиков и туроператов - депутат Москвичев
Преимущества наращивания волос на заколках
Принцесса Кейт Миддлтон: борьба с раком и неизвестные ранее факты из детства
"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": выступления свидетелей
Американские зоологи изучили, как еноты решают головоломки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников