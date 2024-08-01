Наращивание волос на заколках: всё, что вам нужно знать

Наращивание волос сейчас довольно популярно благодаря своей универсальности, удобству и способности мгновенно добавить длины и объема вашим волосам.
Наращивание волос на заколках — прекрасный вариант для тех, кто ищет временное решение для достижения красивых и объемных волос.
В этой статье мы расскажем обо всем, что вам нужно знать о наращивании волос на заколках.
На сегодняшний день клипсы бывают трех основных типов: синтетические, термостойкие синтетические и из натуральных волос.
Синтетический вариант является наименее дорогим, но он не очень долговечен, и вы не можете стилизовать их с помощью плойки.
Термостойкие синтетические клипсы обеспечивают большую универсальность, так как вы можете стилизовать их с помощью некоторых термоинструментов. Тем не менее они не такие прочные, как заколки из натуральных волос, которые являются самым дорогим вариантом, но они также выглядят наиболее естественно.
Заколки из натуральных волос можно укладывать и окрашивать так же, как ваши собственные волосы, что позволяет вам создать любой образ, который вы хотите.
Наращивание волос на заколках — это быстрый и простой процесс, но важно не торопиться и быть внимательным, чтобы ваши наращенные волосы выглядели естественно и сливались с волосами. Вот пошаговое руководство по наращиванию волос на заколках:
Если вы хотите создать более драматичный образ, вы можете использовать плойку или утюжок, чтобы завить кончики.
В завершение добавьте лак для волос или средство для укладки, чтобы все закрепить.
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