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Домашние альтернативы гелю для бровей: как уложить и зафиксировать волоски без специального средства?

Чем заменить гель для бровей: домашние альтернативы для идеальной укладки

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Гель для бровей — популярное средство для укладки и фиксации бровей, придающее им ухоженный вид. Однако, если его нет под рукой, не стоит паниковать. Существует множество домашних альтернатив, которые помогут достичь желаемого результата. В этом материале мы рассмотрим несколько простых и доступных средств, которые можно использовать вместо геля для бровей.

Чем заменить гель для бровей: домашние альтернативы для идеальной укладки
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Алоэ вера

Гель из алоэ вера отлично подходит для укладки бровей, обеспечивая естественный и долгосрочный результат. Просто нанесите небольшое количество геля на чистую щеточку и уложите волоски в желаемую форму.

Бальзам для губ

Он обладает мягкой текстурой и хорошо фиксирует волоски. Нанесите немного бальзама на щеточку или пальцем и аккуратно распределите по бровям, придавая им нужную форму.

Лак для волос

Распылите небольшое количество лака на чистую щеточку и быстро уложите брови, пока средство не высохло. Это обеспечит надёжную фиксацию на весь день. Однако, будьте осторожны и избегайте попадания лака в глаза.

Кокосовое масло

Нанесите каплю масла на пальцы или щеточку и аккуратно проведите по бровям, фиксируя их в нужном положении. Кокосовое масло также способствует укреплению волосков, делая их более здоровыми.

Если у вас нет геля для бровей, не беда. Экспериментируйте с этими средствами и найдите то, который подходит именно вам.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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