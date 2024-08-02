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Жир: пять удивительных фактов о его роли в организме

Всё о жире: пять фактов, которые изменят ваше восприятие

2:25
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Целлюлит беспокоит практически каждую женщину, даже худенькие девушки знакомы с "апельсиновой коркой". Наталья Романова, фитнес-тренер, рассказывает, что жир может быть как другом, так и врагом, и предлагает пять полезных фактов о жире.

Всё о жире: пять фактов, которые изменят ваше восприятие
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Количество жировых клеток выравнивается, когда человек достигает зрелого возраста. Это миф, что мы рождаемся с конечным числом жировых клеток. Организм может увеличивать их количество в течение всей жизни, но после полового созревания их число остаётся примерно одинаковым. Каждая жировая клетка способна увеличиваться в размерах до десяти раз, чтобы накапливать лишний жир. При похудении жировые клетки уменьшаются, но не исчезают, и чем больше их во взрослом возрасте, тем сложнее избавиться от лишнего веса.

Когда жировая клетка умирает, её место занимает новая. Организм не наращивает дополнительные жировые клетки во взрослом возрасте, но заменяет старые новыми. Жировые клетки живут от семи до десяти лет. Это необходимая тактика выживания, чтобы организм мог хранить энергию.

Жир необходим для жизни и выполнения основных биологических функций. Он необходим для усвоения важных витаминов и минералов, поддержания репродуктивного здоровья, когнитивных функций и терморегуляции. Здоровый уровень жира в организме составляет 21-24% для женщин и 14-17% для мужчин.

Употребление в пищу здоровых жиров поможет сохранить тонкую талию. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в холодноводной рыбе, орехах и семенах льна, связаны с множеством преимуществ для здоровья, включая уменьшение объёма талии. Мононенасыщенные жирные кислоты полезны для сердца и снижают риск метаболических заболеваний. Умеренное потребление полезных жиров помогает дольше чувствовать себя сытым.

Насыщенные жиры, содержащиеся в мясе, яйцах и молочных продуктах, полезны в небольших порциях, но их избыток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжиры лучше исключить из рациона, так как они подверглись молекулярному изменению и остаются твёрдыми при комнатной температуре.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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