Идеальный галстук для любого костюма: советы стилиста

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Как выбрать и носить галстук: советы профессионала

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Ни один официальный наряд мужчины не будет полным без галстука. Костюм, будь то из двух или трех частей, следует дополнить этим аксессуаром для создания целостного стиля. Важно учитывать материал костюма, так как лен, вельвет, хлопок и шерсть имеют свои особенности. Лен легкий и дышащий, шерсть плотная и теплая. Галстук должен быть из материала не толще ткани костюма, классическим вариантом станет плотный шелк. Ширина галстука также играет роль: он должен соответствовать ширине лацканов костюма.

Как выбрать и носить галстук: советы профессионала
Фото: unsplash.com by Бен Розетт, CC0

В костюме-тройке галстук следует заправлять под жилет, который носится поверх рубашки и под пиджаком. Если пиджак снят, следует снять и жилет, оставив галстук, при этом расстегнув две верхние пуговицы сорочки. Галстук-бабочку не носят с костюмом-тройкой. Галстук необходимо гладить перед ношением, чтобы убрать складки, для этого можно использовать утюг или обратиться в профессиональную прачечную.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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