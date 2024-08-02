Тренды осени: модные кроссовки для стильного сезона

Модные кроссовки: что выбрать для стильного осеннего гардероба

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С окончанием лета пора задуматься о стильных кроссовках для золотой осени. Маша Ведерникова, стилист, подчеркивает, что выбор кроссовок зависит от личного стиля: минималистичный классический, преувеличенные пропорции, нейтральные тона или яркие цвета, ультраплоскости, платформы или даже пружины. Представлены шесть модных стилей, которые популярны среди звезд.

Фото: pexels.com by Dương Nhân, PDM

Кроссовки в футбольном стиле отражают глобальную любовь к футболу. Футбольные майки и носки до середины голени стали частью модной эстетики, а кроссовки, ранее предназначенные для спорта, стали желанными элементами гардероба. Маша рекомендует носить их со строгим плащом-тренчем и широкими джинсами.

Классические кроссовки с полосками популярны среди Кайи Гербер, Беллы Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер. Эти кроссовки, впервые появившиеся в 50-х годах для мини-футбола, идеально вписываются в тренд blokecore. Хотя многие предпочитают классические белые и черные модели, есть яркие варианты для лета и осени.

Классика нулевых возвращает ретрокор: кроссовки, вдохновленные прошлым, сочетающие винтажные элементы с современными. Символом стали кроссовки на плоской подошве, популяризированные Умой Турман в фильме "Убить Билла". Новые интерпретации этих моделей возвращаются, радуя любителей кроссовок.

Кроссовки Gorpcore смешивают уродливые кроссовки и нормальную обувь, фокусируясь на удобстве и функциональности. Этот стиль, вдохновленный уличной модой и альпинистской одеждой, становится популярным. Маша отмечает, что они могут сильно возвысить стиль, несмотря на свою необычную внешность, как у Эмили Ратаковски.

Цветные кроссовки, как у Рианны, обычно имеют толстую мягкую подошву размера XL и яркие цвета. Их рекомендуется носить с экзотическими синтетическими шубами, широкими штанами, множеством цепочек и крупными очками.