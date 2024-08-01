Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вышел русский трейлер фантастики "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс
Сценарист GTA Лазло Джонс рассказал о странном звонке фанатки
Эксперты ответили, почему собака боится грома
Сочи стал главным курортом для богатых россиян
Япония профинансирует проект торгового маршрута в обход России
Мама Леона Кемстача обратилась к сыну в день его рождения
Исследователи Университета Пердью предсказали усиление глобального потепления
Надёжные способы предотвратить зарастание земли на кладбище
Итальянская боксерша отказалась от боя против провалившей гендерный тест алжирки
Целлюлит: мифы и реальность, которые нужно знать

Причины и факты о целлюлите: что важно понимать

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит присутствует у почти 90% женщин, включая тех, кто выглядит стройными. Существует множество мифов о том, что это такое, что его вызывает и как от него избавиться. Перед тем как записываться на косметические процедуры или покупать дорогие средства, важно понять реальную природу целлюлита.

Причины и факты о целлюлите: что важно понимать
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Миф о том, что целлюлит вызывается токсинами в организме, не соответствует действительности. Он возникает, когда жировые отложения пробиваются сквозь коллагеновые волокна соединительной ткани под кожей, чаще всего на ягодицах, бедрах, руках и животе. Соединительная ткань может ослабляться из-за гормонального дисбаланса, недостатка физических упражнений, избытка жира и плохого кровообращения. Однако целлюлит не вызывается токсинами.

У женщин целлюлит встречается чаще, чем у мужчин, потому что у них больше жира на бедрах и животе и меньше поддерживающей соединительной ткани. Тем не менее, около 10% мужчин также страдают от целлюлита. Целлюлит усиливается с возрастом из-за уменьшения выработки эстрогена, что ухудшает кровообращение и снижает выработку коллагена. Целлюлит имеет генетическую предрасположенность: если у вашей матери и бабушки был целлюлит, вероятность его появления у вас выше. Однако диета, физические упражнения и поддержание здорового веса также играют значительную роль в его контроле.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Вышел русский трейлер фантастики "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс
Сценарист GTA Лазло Джонс рассказал о странном звонке фанатки
Эксперты ответили, почему собака боится грома
Сочи стал главным курортом для богатых россиян
Япония профинансирует проект торгового маршрута в обход России
Мама Леона Кемстача обратилась к сыну в день его рождения
Исследователи Университета Пердью предсказали усиление глобального потепления
Надёжные способы предотвратить зарастание земли на кладбище
Итальянская боксерша отказалась от боя против провалившей гендерный тест алжирки
Дерматолог Базылева посоветовала лёд и маски с алоэ при солнечном ожоге кожи головы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников