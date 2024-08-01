Целлюлит: мифы и реальность, которые нужно знать

Причины и факты о целлюлите: что важно понимать

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Целлюлит присутствует у почти 90% женщин, включая тех, кто выглядит стройными. Существует множество мифов о том, что это такое, что его вызывает и как от него избавиться. Перед тем как записываться на косметические процедуры или покупать дорогие средства, важно понять реальную природу целлюлита.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Миф о том, что целлюлит вызывается токсинами в организме, не соответствует действительности. Он возникает, когда жировые отложения пробиваются сквозь коллагеновые волокна соединительной ткани под кожей, чаще всего на ягодицах, бедрах, руках и животе. Соединительная ткань может ослабляться из-за гормонального дисбаланса, недостатка физических упражнений, избытка жира и плохого кровообращения. Однако целлюлит не вызывается токсинами.

У женщин целлюлит встречается чаще, чем у мужчин, потому что у них больше жира на бедрах и животе и меньше поддерживающей соединительной ткани. Тем не менее, около 10% мужчин также страдают от целлюлита. Целлюлит усиливается с возрастом из-за уменьшения выработки эстрогена, что ухудшает кровообращение и снижает выработку коллагена. Целлюлит имеет генетическую предрасположенность: если у вашей матери и бабушки был целлюлит, вероятность его появления у вас выше. Однако диета, физические упражнения и поддержание здорового веса также играют значительную роль в его контроле.