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Каре: универсальная стрижка с нюансами для идеального образа

Преимущества и недостатки стрижки каре: что нужно знать перед выбором

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Стрижка каре, универсальная и аккуратная, всегда остается актуальной. Это простой способ изменить имидж, но подходит она не всем и имеет свои нюансы. Каре отличается универсальностью, подходит блондинкам и брюнеткам, обладательницам вьющихся и прямых, пористых и тяжелых волос. Стрижка корректирует лицо, скрывая пухлые щеки и визуально вытягивая его. Правильно подобранная длина делает черты выразительнее, а шею длиннее. Высушить и уложить каре можно за десять минут, и если мастер сделал все правильно, волосы всегда будут выглядеть аккуратно.

Преимущества и недостатки стрижки каре: что нужно знать перед выбором
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM

Вариативность каре позволяет создавать разные образы: от объема с подкрученными кончиками до строгих, вытянутых плойкой волос. Голливудские волны или пляжные локоны также легко создать. Каре подходит для любого возраста, смотрится игриво на подростках и элегантно на взрослых женщинах.

Однако у каре есть и минусы. Обладательницы квадратного и грушевидного лица часто жалуются, что стрижка утяжеляет подбородок. Чтобы этого избежать, важно подобрать правильную длину, форму и густоту прядей. Ежедневная укладка каре необходима, поскольку без использования фена волосы будут выглядеть неопрятно. Кроме того, стрижка визуально прибавляет возраст, что не подойдет тем, кто хочет выглядеть юнее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Преимущества и недостатки стрижки каре: что нужно знать перед выбором
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