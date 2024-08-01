Каре: универсальная стрижка с нюансами для идеального образа

Преимущества и недостатки стрижки каре: что нужно знать перед выбором

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стрижка каре, универсальная и аккуратная, всегда остается актуальной. Это простой способ изменить имидж, но подходит она не всем и имеет свои нюансы. Каре отличается универсальностью, подходит блондинкам и брюнеткам, обладательницам вьющихся и прямых, пористых и тяжелых волос. Стрижка корректирует лицо, скрывая пухлые щеки и визуально вытягивая его. Правильно подобранная длина делает черты выразительнее, а шею длиннее. Высушить и уложить каре можно за десять минут, и если мастер сделал все правильно, волосы всегда будут выглядеть аккуратно.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM

Вариативность каре позволяет создавать разные образы: от объема с подкрученными кончиками до строгих, вытянутых плойкой волос. Голливудские волны или пляжные локоны также легко создать. Каре подходит для любого возраста, смотрится игриво на подростках и элегантно на взрослых женщинах.

Однако у каре есть и минусы. Обладательницы квадратного и грушевидного лица часто жалуются, что стрижка утяжеляет подбородок. Чтобы этого избежать, важно подобрать правильную длину, форму и густоту прядей. Ежедневная укладка каре необходима, поскольку без использования фена волосы будут выглядеть неопрятно. Кроме того, стрижка визуально прибавляет возраст, что не подойдет тем, кто хочет выглядеть юнее.